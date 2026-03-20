В Подмосковье 20 марта загруженность дорог достигла 5 баллов

Загруженность дорог в Московской области утром 20 марта оценивается в 5 баллов. Основные затруднения зафиксированы на вылетных магистралях региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, движение осложнено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском и Рублево-Успенском шоссе. Заторы также наблюдаются на Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона призвали водителей быть предельно внимательными. Автомобилистам рекомендуют не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.