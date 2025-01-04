В Петербурге возобновили работу аэропорта Пулково

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Аэропорт временно приостанавливал работу утром 4 января, в 10:15 по московскому времени воздушная гавань снова начала принимать и отправлять самолеты, об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сообщил Кореняко.

По его словам, пока в Пулково действовали ограничения, на запасные аэродромы отправили 20 рейсов.

Экипажи воздушных судов и авиадиспетчеры сделали все, что в их силах, чтобы обезопасить пассажиров.