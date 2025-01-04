Работа петербургского аэропорта Пулково временно приостановлена

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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге с 07:45 4 января частично приостановил работу. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Пулково не отправляет и не принимает самолеты. Ограничения введены временно.

Сотрудники аэропорта, диспетчеры и команды авиарейсов делают все возможное для обеспечения безопасности граждан.

4 января около 01:20 ввели ограничения на работу Пулково. Причины неполадок не раскрывали.