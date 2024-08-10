В Петербурге катер навалился на крейсер «Аврора»

В Петербурге катер на Неве навалился на крепления швартовых бочек крейсера «Аврора», сообщили в транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

Капитан не справился с управлением и маломерное судно совершило навал на цепи крепления швартовых бочек крейсера. Мужчина с места происшествия скрылся. Однако личность капитана судна вскоре установили, им оказался 45-летний местный житель.

В результате инцидента никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов не произошло, отметили в транспортной полиции. Повреждений крейсер не получил.