В Пензенской области ввели план «Ковер»

План «Ковер» ввели в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.

Как уточнили в пресс-службе Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Саратова и Пензы.

Причина ограничений не уточняется.

2 января Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) вновь ввело временные ограничения на работу двух ключевых аэропортов Москвы — «Домодедово» и «Жуковский».

