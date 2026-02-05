В Опалихе Красногорска начали армирование опоры путепровода

В Красногорске строители приступили к армированию элементов опоры двухполосного путепровода в микрорайоне Опалиха, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Красногорск продолжается строительство двухполосного путепровода в составе транспортной развязки, соединяющей улицы Мира и Ольховую в микрорайоне Опалиха. Общая протяженность развязки превышает 1,9 км, длина самого путепровода составляет 137 метров.

По информации министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, строительная готовность объекта достигла 60%. В настоящее время рабочие приступили к армированию подферменников на четвертой опоре. Одновременно проводится уборка снега с пролётного строения и подготовительные работы для дальнейшего монтажа конструкций. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2026 года, пояснил министр Марат Сибатулин.

Ввод развязки обеспечит комфортное и безопасное транспортное сообщение между «старой» и «новой» частями Опалихи, а также улучшит доступ к социальным объектам для более 20 тысяч жителей микрорайона. Ликвидация железнодорожного переезда повысит безопасность движения поездов на Рижском направлении Московской железной дороги.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.