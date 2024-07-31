В Омске жителям вернут деньги за пополнение транспортной карты

С 1 августа в Омске увеличивается кешбэк за пополнение транспортной карты «Омка». Сумма вырастет до 1 тысячи рублей, сообщает АБН24 .

Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале заявил, что пополнять счет можно только с помощью Системы быстрых платежей (СБП), тогда максимальная сумма возврата составит тысячу рублей на одного пассажира в месяц. Соответствующее соглашение власти заключили с «Национальной системой платежных карт».

«Омка» — это местное транспортное приложение, расположенное в Единой карте жителя. Оно позволяет использовать карту как электронный проездной билет.

В свою очередь, Единую карту жителя можно оформлять в офисах ВТБ. Подготовка «пластика» занимает не более 14 дней, и по ее результатам банк пришлет клиенту сообщение. Для оформления нужно иметь с собой паспорт, СНИЛС, удостоверения учащегося или пенсионера.