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В округе Жуковский планируют отремонтировать участки дорог на двух улицах в 2025 г

В городском округе Жуковский рабочие планируют реконструировать участки дорог на двух улицах. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на строительство участка улиц Гризодубовой и Анохина в городском округе Жуковский», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Строительство участка улиц Гризодубовой и Анохина в г. о. Жуковский Московской области».

Участок улиц составляет 1 181,5 метров. Предстоят подготовительные работы (автомобильная дорога, расчистка полосы отвода, дождевая канализация), разборка пешеходных дорожек, переустройство кабельных линий, строительно-монтажные и земляные работы, устройство искусственного освещения автомобильной дороги, устройство наружных сетей и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения и др.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.