В Одинцовском округе полиция провела собрание о безопасности детей

Общегородское родительское собрание на тему «Безопасное детство» прошло в школе Одинцовского округа. Сотрудники полиции обсудили с родителями вопросы профилактики экстремизма и безопасность детей на дорогах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники госавтоинспекции УМВД России по Одинцовскому городскому округу встретились с родителями в одной из школ муниципалитета. Основной темой стала профилактика правонарушений и обеспечение безопасности детей.

Полицейские подробно остановились на вопросах экстремизма и терроризма. Они рассказали о распространенных схемах вербовки подростков в деструктивные объединения и дали рекомендации, как распознать первые признаки возможного вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Госавтоинспекторы напомнили о рисках, связанных с использованием питбайков. По их словам, покупая ребенку такую технику для езды по городу, взрослые подвергают его смертельной опасности. Мини-мотоцикл относится к спортивному инвентарю, поэтому его использование на дорогах общего пользования и тротуарах запрещено. Сотрудники полиции также привели статистику ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.