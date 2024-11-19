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В Одинцове объявлен конкурс на капитальный ремонт моста через реку Чаченку

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Чаченку в селе Ромашково Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту моста через р. Чаченку, с. Ромашково, ул. Центральная Одинцовского городского округа». Планируется отремонтировать мост длиной 18,3 метра.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Одинцовского городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.