В Мытищах школьникам рассказали о безопасности на железной дороге

Лекция о профилактике детского травматизма на железной дороге прошла 4 марта в двух корпусах Марфинской школы в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская совместно с представителями администрации округа и РЖД напомнили ученикам о правилах поведения на путях и платформах. Школьникам объяснили, почему нельзя переходить железную дорогу в неустановленных местах, пользоваться наушниками и отвлекаться на мобильные телефоны вблизи путей.

Отдельное внимание уделили зацепингу. Подросткам рассказали об опасности этого увлечения и возможных тяжелых последствиях для жизни и здоровья. Также специалисты разъяснили меры административной ответственности, которые могут применяться к несовершеннолетним нарушителям.

Ранее глава городского округа Юлия Купецкая отмечала, что в Мытищах ведется системная профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и травмирования на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.