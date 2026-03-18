В Мытищах Подмосковья начали монтаж пролетов моста через Клязьму

В микрорайоне Пирогово продолжается строительство нового двухполосного моста через Клязьму. Сейчас готовность объекта достигла 17%: возведены все четыре опоры и буронабивные сваи, завершено устройство стапеля. Строители приступили к монтажу пролетного строения и ведут укрупнительную сборку блоков пролета. Параллельно обустраивают дождевую канализацию и выполняют отсыпку земляного полотна.

«Сейчас строительная готовность моста составляет 17%. В настоящее время готовы все четыре опоры и буронабивные сваи. Строители завершили устройство стапеля и приступили к монтажу пролетного строения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Новый мост построят рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. Также реконструируют более 1,1 км дороги от улицы Комсомольской до улицы Центральной, обустроят разворотные петли и съезды на улицы Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую. Для жителей оборудуют наземные пешеходные переходы, пешеходную зону и остановки общественного транспорта.

Ожидается, что новый мост улучшит дорожную ситуацию в Пирогове и обеспечит дополнительный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.