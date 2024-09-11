В Мурманске и Апатитах сняли ограничения на работу аэропортов

В аэропортах Мурманска и Апатит в 16:00 по московскому времени сняли временные ограничения на полеты гражданских судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — написал представитель Росавиации в Telegram-канале.

Кореняко добавил, что для обеспечения безопасности полетов были приняты все необходимые меры. За время действия ограничения два самолета, летевших в Мурманск, совершили посадку на запасном аэродроме в Архангельске.

Временные ограничения на полеты гражданских судов временно вводились в воздушных гаванях Мурманской области после атаки украинских беспилотников на регион. Дроны ВСУ пытались ударить по аэродрому Оленья.