В Мосметро запустили новый тематический поезд «Состав будущего»

В поезде пять вагонов. Они рассказывают о нескольких эпохах, отправляя пассажиров в необычное путешествие. Внутри вагонов есть защитные витрины, в них разместили настоящие артефакты-символы своего времени.

Так, пассажиры могут увидеть телефон 1920-х годов, культовый пылесос «Сатурн» 1970-х годов, тетрис и один из первых мобильных телефонов с антенной из 1990-х годов. Благодаря поезду они узнают о роли современных технологичных материалов, которые разрабатывают в том числе в московском научно-исследовательском центре «Сибур ПолиЛаб».

«Вместе с СИБУРом запустили в метро новый тематический поезд. Это настоящий образовательный проект о полимерах и их применении в различных областях», — сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии на протяжении шести месяцев.

