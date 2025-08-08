Ликсутов: в городском транспорте установят турникеты московского производства

В Москве подписан офсетный контракт на закупку турникетов для общественного транспорта. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что Москва заинтересована в развитии высокотехнологичных производств на своей территории. Выполняя поручения мэра Сергея Собянина, мы внедряем инновационные решения московских предприятий во все сферы городской инфраструктуры.

«Офсетный контракт на поставку турникетного оборудования с использованием отечественной микроэлектроники позволит увеличить глубину локализации. Новое оборудование с возможностью оплаты по биометрии установят более чем на 4,5 тыс. турникетных проходах», — отметил Ликсутов.

Закупка новых турникетов будет осуществляться в течение семи лет, первые поставки начнутся в 2025 году. Благодаря усовершенствованной конструкции пропускная способность метрополитена вырастет на 40%. Скорость работы турникетов также увеличится за счет применения отечественной микроэлектроники, произведенной в Зеленограде.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в рамках инвестиционных обязательств компания-инвестор создаст производственный комплекс площадью около 5 тыс. кв. м на территории ОЭЗ «Технополис Москва», вложив в проект не менее 500 млн рублей.

«Внутри комплекса расположится участок производства электронных компонентов и управляющей автоматики, участок металлообработки, а также производство пластиковых изделий», — сказал Гарбузов.

Разработчиком и поставщиком оборудования выступит компания «Инфоматика», специализирующаяся на системах контроля доступа и билетно-пропускных решениях. Турникеты, которые будут выпускаться на новом заводе, — собственная разработка предприятия. Генеральный директор «Инфоматики» Давид Тартаковский отметил, что компания высоко ценит сотрудничество с Правительством Москвы и доверие с его стороны. Поддержка города помогает реализовывать инвестиционные проекты даже в сложных экономических условиях. Создание завода полного цикла в ОЭЗ «Технополис Москва» позволит улучшить качество продукции и ускорить ее выпуск.

С 2017 года столичные власти заключили свыше 30 офсетных контрактов на поставку медикаментов, медицинского оборудования, продуктов для молочных пунктов, элементов городского благоустройства, аккумуляторов для электротранспорта, компактной коммунальной техники на электрической тяге, лифтов и других товаров. Общий объём закупок по этим соглашениям превысит 700 млрд рублей. В результате будет создано более 8 тысяч рабочих мест, а инвестиции в развитие производств составят свыше 126 млрд рублей.

По девяти офсетным контрактам инвесторы уже завершили строительство и модернизацию предприятий, начав поставки продукции для городских нужд.