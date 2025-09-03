В Москве запустили первый полностью беспилотный трамвай с пассажирами

Первый в России беспилотный трамвай вышел на маршрут с пассажирами в Москве. На общественном транспорте прокатился в среду и мэр столицы Сергей Собянин, сообщает ТАСС .

Градоначальник назвал запуск беспилотного трамвая знаковым событием для всего российского транспорта в целом. Он рассказал, что до конца года планируется запустить еще 3 беспилотных трамвая. Также Собянин отметил, что в 2026 году их будет в Москве уже 15.

Запуск беспилотного трамвая осуществлялся в 3 этапа. Сначала проводились испытания с водителем. Затем были тестовые поездки с пассажирами и водителем в кабине. Третий этап — запуск регулярного маршрута уже без водителя.

Беспилотный трамвай курсирует по маршруту № 10 «Метро „Щукинская“ — Улица Кулакова».

Собянин напомнил, что в столице в 2023 году появился Центр беспилотного транспорта. Он создает беспилотные технологии на конкретных видах городского транспорта. Планируется, что к 2030 году в Москве 2/3 трамваев будут беспилотными.

Ранее градоначальник рассказал, что уже через 5 лет около 66% трамвайного парка Москвы будет функционировать в автономном режиме. Приоритет в автоматизации получат маршруты с выделенными линиями движения.