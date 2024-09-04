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В Москве запустили движение на участке от Большой Филевской улицы до ТТК

Столичные власти запустили движение на участке от Большой Филевской улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК), об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Дорога связывает транспортные и социальные объекты, новые жилые кварталы в Дорогомилове и Филевском Парке. Ее общая протяженность — свыше 3 км. Она идет вдоль набережной Москвы-реки.

Также до конца года власти закончат возведение на данном участке двух очистных сооружений и путепровода. Они предназначены для комфортного съезда с ТТК и Проектируемого проезда № 1033 к штаб-квартире Сбера.

Помимо этого, в сентябре завершится реконструкция проектируемого проезда № 2017 на участке от Большой Филевской улицы до Новофилевского проезда.

Благодаря обеим дорогам москвичи смогут комфортно добираться от ТТК до проспекта Багратиона и Национального космического центра. Также с их помощью будут развивать жилые и промзоны вдоль набережной.

Ранее Москва выделила 20 га для строительства дорог в Молжаниновском районе. Они позволят развивать транспортную инфраструктуру.