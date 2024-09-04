В Москве запустили движение на участке от Большой Филевской улицы до ТТК
Фото - © Telegram-канал Сергея Собянина
Столичные власти запустили движение на участке от Большой Филевской улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК), об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Дорога связывает транспортные и социальные объекты, новые жилые кварталы в Дорогомилове и Филевском Парке. Ее общая протяженность — свыше 3 км. Она идет вдоль набережной Москвы-реки.
Также до конца года власти закончат возведение на данном участке двух очистных сооружений и путепровода. Они предназначены для комфортного съезда с ТТК и Проектируемого проезда № 1033 к штаб-квартире Сбера.
Помимо этого, в сентябре завершится реконструкция проектируемого проезда № 2017 на участке от Большой Филевской улицы до Новофилевского проезда.
Благодаря обеим дорогам москвичи смогут комфортно добираться от ТТК до проспекта Багратиона и Национального космического центра. Также с их помощью будут развивать жилые и промзоны вдоль набережной.
Ранее Москва выделила 20 га для строительства дорог в Молжаниновском районе. Они позволят развивать транспортную инфраструктуру.