Ефимов: Москва выделила 20 га для строительства дорог в Молжаниновском районе

Участки земли Молжаниновского района на севере Москвы площадью порядка 20 га предоставлены в безвозмездное использование. С помощью них будут развивать транспортную инфраструктуру. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Москва реализует проекты транспортного строительства. Среди них есть как крупные развязки и путепроводы, так и локальные объекты, необходимые для конкретных территорий. Например, запланированы работы по развитию улично-дорожной сети в Молжаниновском районе на севере столицы. Для этого город уже выделил 19,6 гектара земли. Общая протяженность дорог составит около пяти километров», — сообщил Ефимов.

Для тех объектов, которые строят за счет бюджета города, департамент городского имущества дает участки в безвозмездное использование. Застройщики получают землю до конца работ. Так, чтобы развить в Молжаниновском районе дорожно-уличную сеть, подрядчикам дали шесть участков, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Из них в конце 2023 года город предоставил три объекта площадью 7,6 гектара, а в первом полугодии 2024-го — еще три территории площадью почти 12 гектаров», — сказал Гаман.

Рядом с поселком Черкизово собираются возвести дорогу, идущую через Ленинградское шоссе. Неподалеку от деревни Новоселки построят дорогу с заездом на Международное шоссе в направлении МКАД.

В Новоподрезково собираются провести реконструкцию улиц Комсомольской, Синявинской, 1-й и 3-й Сестрорецких, 2-й Подрезовской. Также еще одна дорога протянется от платформы Молжаниново МЦД-3 до Новоподрезково.

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сказал, что сейчас составляется проектная документация некоторых объектов. Построить их планируют в 2026 году. Благодаря проекту будет улучшена транспортная инфраструктура для тех, кто живет в Новоподрезково.

Для оформления права на безвозмездное использование земельных участков, застройщикам нужно обратиться в департамент городского имущества. С 1 марта 2021 года все сделки проводятся в электронном формате.