В Москве заканчивают строить сразу три важных транспортных объекта

Столичные дорожные строители завершают работы по возведению сразу трех важных транспортных объектов для города, об их скором введении в эксплуатацию сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном Telegram-канале .

По словам градоначальника, в ближайшее время в эксплуатацию введут разворотную эстакаду на 51-53 километре Киевского шоссе. Новый объект положительно скажется на пропускной способности дороги и юго-западного участка ЦКАД. После того как эстакадой начнут пользоваться, выезд из поселка Селятино станет более безопасным.

«Готовность нового автомобильного моста через Москву-реку в створе ул. Мясищева — 87%. Он соединит Филевский Парк с Хорошево-Мневниками. Сейчас здесь ведут отделочные работы на пешеходном переходе и благоустраивают территорию», — рассказал столичный мэр.

Третий объект, который находится на завершающей стадии строительства, — это участок МСД от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе на пересечении с Симферопольским шоссе.

Ранее независимый экономист Андрей Бархота оценил строительство нового транспортного каркаса в Москве. По его мнению, такой подход позволяет сохранить пропускную способность главных городских магистралей на высоком уровне.