В Москве восстановили движение на Большой Семеновской улице после массового ДТП
В первой половине дня 27 октября на Большой Семеновской улице в районе дома № 11 образовался затор на дороге из-за массового ДТП, но в настоящее время движение полностью восстановлено, сообщает столичный Дептранс.
Движение было затруднено из-за столкновения нескольких машин. На месте происшествия работали оперативные службы.
Дорожникам удалось устранить препятствие с проезжей части, и движение восстановили.
Информации о пострадавших и причинах аварии по-прежнему нет. Подробности случившегося уточняются.