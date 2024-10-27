В Москве восстановили движение на Большой Семеновской улице после массового ДТП

В первой половине дня 27 октября на Большой Семеновской улице в районе дома № 11 образовался затор на дороге из-за массового ДТП, но в настоящее время движение полностью восстановлено, сообщает столичный Дептранс.