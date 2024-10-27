Массовое ДТП спровоцировало затор на Большой Семеновской улице в Москве

Происшествия

В Москве на Большой Семеновской улице в районе дома № 11 столкнулись сразу несколько автомобилей, что в конечном итоге привело к затруднениям в движении, сообщает столичный Дептранс.

Предварительно установлено, что по указанному адресу столкнулись несколько машин. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

Информация о пострадавших, а также причинах ДТП уточняется.

Автомобилистов Москвы просят учитывать дорожную ситуацию и выбирать альтернативные пути для движения.