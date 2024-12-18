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В Москве ситуация на дорогах оценивается в 9 баллов в среду вечером

Вечером в среду ситуация с загруженностью на дорогах в Москве оценивается в 9 баллов из 10 возможных, сообщается на «Яндекс Картах» .

Интенсивное движение фиксируется на участках МКАД, Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и др.

Сильные заторы наблюдаются на выезде из города на Щелковском шоссе, на Ленинградском шоссе, на проспекте Маршала Жукова и т. д.

Средняя скорость движения составляет 27 км/ч.

Ранее Москва стояла в 9‑балльных пробках вечером 12 декабря. Были перегружены участки МКАД, Садовое кольцо и т. д.