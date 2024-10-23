В Москве с 26 октября изменятся маршруты наземного транспорта

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что с 26 октября изменения движения автобусов и электробусов коснутся семи маршрутов, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Теперь наземный транспорт будет ходить чаще и подъезжать ближе к станциям рельсового каркаса и социальным объектам.

«Мы регулярно анализируем работу наземного транспорта и корректируем маршруты там, где это необходимо», — отметил Ликсутов.

Маршрут 434 получит новый номер — 934. Его продлят до метро «Ломоносовский проспект» и в Научную долину МГУ. На него выйдут современные электробусы.

В новый маршрут 483 объединят маршруты 283 и 283к. Автобусы будут ходить до метро «Ховрино». На улице Дыбенко до метро «Речной вокзал» можно будет добраться на маршрутах 673 и 358.

Новый номер — 358 — получат автобусы 958. Они поедут до метро «Беломорская». Теперь они будут передвигаться по Смольной и Беломорской улицах. Также добавили новую остановку «Дудкино» для автобусов е10, что положительно повлияет на жителей ЖК «Тропарево Парк».

Остановку добавили для маршрутов 644 и 843, а остановка «МФЦ района Северный» получила новое название — «Челобитьевское шоссе, 12».

Ранее Ликсутов заявил, что первый в России беспилотный трамвай с момента запуска преодолел по московским улицам свыше 1,8 тыс. км. Согласно плану, больше половины всех столичных маршрутов трамваев к 2030 году станут беспилотными.