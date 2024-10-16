Первый в РФ беспилотный трамвай проехал по улицам Москвы свыше 1,8 тысячи км

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что первый в России беспилотный трамвай с момента запуска преодолел по московским улицам свыше 1,8 тыс. км, сообщает «Интерфакс» .

«За все время эксплуатации, а уже более 1,8 тыс. км проехал беспилотный трамвай, ни одного нарушения правил дорожного движения не было», — подчеркнул Ликсутов в эфире Первого канала.

Он отметил, что, согласно плану, больше половины всех столичных маршрутов трамваев к 2030 году станут беспилотными. По словам вице-мэра, потребуется 5-10 лет, чтобы все системы городского транспорта могли работать в таком режиме.

30 августа стало известно об успешном окончании первого этапа тестирования беспилотного трамвая. На втором этапе трамвай на линии начнет перевозить пассажиров.

Сейчас беспилотный трамвай можно встретить как с пассажирами, так и пустым. В его кабине сидит водитель — для подстраховки. Финальный этап испытаний запланировано начать до конца 2025 года.