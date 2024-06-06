В Москве продолжают строительство участка МСД

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В столице продолжается строительство нового участка МСД от кольцевой автодороги до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Специалисты целиком смонтировали пролет на эстакаде-съезде с внутренней стороны МКАД на МСД в сторону Подмосковья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На дорогах расположатся четыре эстакады, два тоннеля, мост и четыре пешеходных перехода. Сейчас участок МСД готов больше чем на 60%.

Специалисты ведут отделочные работы и прокладку инженерных коммуникаций в будущем тоннеле под 32-м километром МКАД. Его строят закрытым способом, что не мешает движению транспорта.

Также почти на 70% готова эстакада через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе.

Все работы на участке планируют завершить к концу этого года.