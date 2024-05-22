В Москве призвали искать компромисс по вопросу электросамокатчиков

В Москве не уверены в необходимости запрещать самокатчикам ездить по тротуарам

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал перспективу запрета на езду электросамокатов по тротуарам в городе. По словам градоначальника, в таких вопросах необходимо искать компромисс, сообщает Life.ru .

В то же время Собянин подчеркнул, что нарушителей правил дорожного движения необходимо наказывать более жестко. Однако, по словам мэра, сценарии запрета целой отрасли вызывают вопросы.

«Можно все запретить: велосипеды запретить, автомобилистов запретить, потому что они сбивают пешеходов, а можно пешеходов запретить, потому что они мешают автомобилистам. Это — вечный конфликт. Надо, конечно, искать компромисс», — убежден глава Москвы.

Несколько дней назад в Санкт-Петербурге начали тысячами изымать неправильно припаркованные самокаты.

