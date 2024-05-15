В Петербурге тысячами изымали неправильно припаркованные самокаты

сегодня в 20:30

В Петербурге за сутки изъяли 2 тыс неправильно припаркованных самокатов

В МВД заявили, что в Санкт-Петербурге за сутки изъяли более 2000 самокатов, которые были припаркованы в нарушение ПДД. Средства индивидуальной мобильности (СИМ) отправили на склад временного хранения, сообщает «Бриф24» .

Пресс-секретарь главка МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко отметил, что большинство незаконных парковок выявили в трех районах — Центральном, Московском и Фрунзенском.

В свою очередь, чаще всего самокаты неправильно парковали в Приморском, Центральном и Петроградском районах.

В ведомстве добавили, что по результатам рейда правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях. Также по данному факту возбуждены дела по статье «Самовольное занятие земельного участка» КоАП.