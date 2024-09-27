В Москве появятся маршруты между МЦД-3 «Перово», метро и МЦК «Шоссе Энтузиастов»

Специалисты проводят работы по обустройству удобных пешеходных и транспортных маршрутов между станцией МЦД-3 «Перово», метро и МЦК «Шоссе Энтузиастов» на востоке столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что главной задачей является обеспечение пешеходной и транспортной доступностью станций и социально значимых объектов. В границы благоустройства вошли улицы Электродная, Перовская, Кусковская и Плеханова.

В рамках работ расширяют тротуары и меняют их покрытие общей площадью 47,3 тыс. квадратных метров. На проезжей части уложат 42 тыс. «квадратов» асфальта. Там появятся парковки почти на 250 машино-мест. Кроме того, будут установлены 17 остановок общественного транспорта с беспроводной связью и зарядными слотами.

Территории возле транспортных объектов будут освещать более 160 фонарей и 345 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудуем 75 опорами контрастного освещения. Кроме того, планируется обновить семь детских площадок и три существующие площадки с турниками для воркаута, создать еще три новые — для баскетбола, текбола и размещения уличных тренажеров.

На улице Плеханова благоустроят сквер, а для подростков и молодежи сделают бетонный памп-трек площадью 450 кв. метров с элементами скейт-парка.

Кроме того, в районе станций разобьют более 71 тыс. квадратных метров газона и свыше 1 тыс. «квадратов» цветников. Осенью планируется высадить более 60 лип и кленов, 4,1 тыс. кустарников.