сегодня в 16:43

В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети

В Москве появилась первая в России трамвайная линия без контактной сети. Ее открыли на проспекте Академика Сахарова, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

Возведение данной линии стало крупнейшим проектом возрождения трамвайной инфраструктуры последних лет в мегаполисе. Объект связал между собой разные части города. Линию построили также в рамках стартового этапа создания Московских трамвайных диаметров.

По словам Собянина, по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой городской транспорт не ходил, поэтому местные жители очень ждали появления трамвайной линии без контактной сети. После ее строительства был организован трамвайный маршрут № 90 от станции метро «Сокольники» до Павелецкого вокзала.

Он соединил 20 станций рельсового каркаса. Положительные изменения коснулись более 300 тыс. человек, которые получили более удобные варианты поездок по городу.

По маршруту № 90 будут курсировать 20 трамваев «Львенок-Москва» с автономным ходом. Интервалы движения — около 5 мин.

Также Собянин отметил о планах до конца 2026 года полностью завершить обновление парка московских трамваев.

Ранее в Москве запустили первый полностью беспилотный трамвай с пассажирами. Он курсирует по маршруту № 10 «Метро „Щукинская“ — Улица Кулакова».