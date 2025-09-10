В Москве образовались семибалльные пробки

сегодня в 19:55

В среднем автомобили движутся со скоростью 30 километров в час. На образование семибалльных пробок повлияли дорожные работы, локальные ограничения и мелкие ДТП.

Интенсивное движение наблюдается на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, внешнем стороне Садового кольца в районе Садовой-Самотечной улицы и Бульварном кольце в районе Никитского бульвара.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», там образовались пробки, которые отображаются красным цветом.

Между тем движение временно закрыли на внутренней стороне МКАД от 59 км до Ленинградского шоссе. Водителей попросили строить маршрут заранее.