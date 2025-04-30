В Москве начался капремонт Каширского транспортного тоннеля

На юге столицы начался капитальный ремонт Каширского транспортного тоннеля. Работы ведутся специалистами из комплекса городского хозяйства, об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. До конца июня этого года проведем капитальный ремонт Каширского транспортного тоннеля, расположенного на развилке Каширского и Варшавского шоссе», — отметил Бирюков.

Власти проводят работы без полного перекрытия движения. На данный момент принято решение проводить ремонт с поэтапными ограничениями. Около 30 специалистов ГБУ «Гормост» и 65 единиц спецтехники приступили к масштабному обновлению тоннеля.

По словам Бирюкова, рабочие проведут высокотехнологичные работы в том числе по восстановлению целостности стен и потолков тоннеля, а также обновят внешний и внутренний фасад. Система пожаротушения также будет приведена в порядок.

За последние 14 лет все мостовые сооружения в столице претерпели разные виды ремонта, что привело к увеличению срока эксплуатации и созданию более удобных условий для передвижения водителей и пешеходов, отметил заммэра Москвы.