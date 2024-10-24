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В Москве на улице Угрешской восстановили движение после ДТП

В Москве на улице Угрешской в районе дома № 26, стр. 1 восстановили движение. Оно было затруднено из-за аварии с участием двух автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Движение на Угрешской улице восстановлено», — говорится в сообщении.

Днем 24 октября на этом участке дороги столкнулись два автомобиля. Один из них перевернулся на бок.

Ранее автомобиль Kia влетел в припаркованные машины на северо-западе Москвы. Водителю стало плохо за рулем, он умер.