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В Москве на МЦД-3 задерживаются поезда и электрички

Жителей и гостей столицы предупредили о задержке поездов дальнего следования и электричек на Московском центральном диаметре-3 (МЦД-3). Сотрудники Московской железной дороги (МЖД) делают все возможное, чтобы вернуть курсирование составов по привычному графику, пишет ТАСС .

«Сегодня (8 января — ред.) в 09:23 на станции Электрозаводская Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд № 6706 сообщением Москва — Виноградово. В 10:10 электричка продолжила движение», — сообщает ТАСС.

Однако из-за вынужденной остановки электрички № 6706 произошел сбой в курсировании других поездов. Теперь поезда дальнего следования и другие электропоезда отстают от расписания, заставляя пассажиров ожидать их дольше обычного.

Сотрудники МЖД принесли горожанам извинения за доставленные неудобства. Движение на МЦД-3 в ближайшее время постараются вернуть к штатному режиму.

Ранее сбой на МЦД-3 фиксировали 5 января 2025 года. Тогда от графика отставали некоторые электрички в сторону Зеленоград-Крюково.