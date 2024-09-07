В Москве на День города продлили работу метро и МЦК
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В ночь с субботы на воскресенье в День города метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать до 02:00, сообщается на сайте мэра Москвы.
При этом 18 маршрутов городского наземного транспорта продолжат работать в штатном режиме.
С подробным расписанием работы московского общественного транспорта можно ознакомиться на сайте.
7 и 8 сентября в Москве отмечают День города, российской столице исполнилось 877 лет. Праздничные мероприятия проходят во всех округах мегаполиса. При этом фейерверки в честь Дня города запускать не будут.