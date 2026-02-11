В Москве могут появиться целые районы, за въезд в которые придется платить

Автоюрист Лев Воропаев рассказал, что с начала марта 2026 года в столице могут появиться целые районы, за въезд в которые владельцам автомобилей придется платить. По его словам, деньги будут списываться через удаленную систему, сообщает «Абзац» .

«В Москве, возможно, через Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) будет происходить оплата, в Сочи — тоже через уполномоченную структуру. Деньги пойдут в региональный бюджет. Будут четко определены районы, в которых организован платный въезд. Все, кто будет въезжать на своих транспортных средствах, будут платить. Исключение сделают для коммунальных и других служб. В столице в первую очередь речь идет о „Москве-Сити“, — отметил эксперт.

Он добавил, что подобные меры планируется распространить и на другие крупные города России с населением более миллиона. В Санкт-Петербурге, например, этот вопрос уже является предметом активных обсуждений.

Для Северной столицы особенно остро стоит вопрос по поводу исторического центра. Местные власти, ориентируясь на московский опыт, также могут рассмотреть возможность введения платного въезда в эту часть города, предположил Воропаев.

В декабре 2025 года Государственная Дума в третьем чтении одобрила поправки в федеральное законодательство, которые разрешают формирование платных зон в Москве и на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 года.

