В Москве ко Дню Победы украсили наземный городской транспорт

В российской столице ко Дню Победы традиционно украсили наземный транспорт соответствующей праздничной символикой. В 2025 году к 9 Мая украсили 65 автобусов и 14 электробусов, об этом сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Совсем скоро наша страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь памятной даты сделали новое оформление для автобусов и электробусов. Мы украшаем городской транспорт в преддверии праздника по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — рассказал Ликсутов.

Всего в Москве курсирует около 850 маршрутов автобусов и электробусов, которые охватывают все округа и районы города. В будни в среднем на всех автобусах и электробусах столицы совершается более четырех миллионов поездок. Пассажиров перевозит самый современный и удобный для всех категорий граждан наземный городской транспорт.

Более 8 000 единиц наземного транспорта работает на столичных маршрутах, свыше 2300 из них — электробусы, которые обслуживают 190 маршрутов. С начала 2025 года улучшено 50 маршрутов и запущено 4 новых, а также введено более 40 новых остановок наземного транспорта.

Транспортная доступность важных точек притяжения постоянно анализируется. Там, где это необходимо, корректируется работа маршрутной сети.