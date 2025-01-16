сегодня в 15:35

В Москве готовятся запустить второй беспилотный трамвай

Уже второй беспилотный трамвай начнет курсировать по столице в ближайшее время, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы .

Заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что этот трамвай сделан на базе модели «Львенок-Москва».

Транспорт уже проехал первые километры по территории Краснопресненского депо в районе Строгино. Условия передвижения на тестовом полигоне напоминали городские.

Пока что трамвай только повторяет действия водителя. Сейчас специалисты проверяют работу установленных радаров, лидаров и камер, тестируют базовые функции транспорта.

Ранее в столице завершился 1-й и начался 2-й этап запуска беспилотного трамвая. Он уже проехал по городу более 3,2 тыс. км, не нарушив правила ни разу. Система сама управляет движением, контролирует ее водитель. В 2025 году трамвай полностью станет беспилотным.

У второго трамвая будут аналогичные техники управления.