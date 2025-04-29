В Москве дорожные пробки достигли 9 баллов, но затем снизились до 8

Вечером 29 апреля Москва столкнулась с дорожным коллапсом, около 19:30 пробки составляли 9 баллов. Движение оказалось практически парализованным на Третьем транспортном кольце, об этом свидетельствуют данные с сервиса «Яндекс. Пробки» .

Причиной мощного дорожного затора стал прошедший дождь, который также спровоцировал массовые аварии.

Движение в районе Крымского моста практически парализовано и отображается на картах в виде бордовой линии. Пересечение Никитинского бульвара и Воздвиженки также горит на карте бордовым цветом.

Практически по всем центральным улицам Москвы трудно передвигаться на личном транспорте, заторы охватили Садовое кольцо и некоторые бульвары, а также все Третье транспортное кольцо. Снижение скорости автомобильного потока наблюдается на набережных, а также на северо-западе, западе и юге МКАД.

Некоторые улицы перекрыты из-за ремонта, что тоже негативно сказывается на движении транспорта. Начиная примерно с 19:40 ситуация начала улучшаться, и пробки стали чуть слабее — восемь баллов из десяти возможных.

Ранее пробки в российской столице оценивались в семь баллов. Скорость движения автомобильных потоков не превышала 26 километров в час.