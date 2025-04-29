Средняя скорость— 26 км/ч: загруженность столичных дорог составила 7 баллов
Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори
Плотность движения транспорта на московских дорогах вечером во вторник оценивается в 7 баллов, а средняя скорость потока — 26 км/ч, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Интенсивное движение транспорта наблюдается на внешней стороне ТТК от Русаковской до Савеловской эстакады, внутренней стороне ТТК от Шмитовского проезда до улицы Сущевский Вал, внутренней стороне Садового кольца в районе Триумфальной площади.
Свободно в направления на Рублевском шоссе, проспектах Маршала Жукова и Генерала Дорохова.
На движение машин в мегаполисе влияют погодные условия, временные ограничения движения, увеличение числа машин и поездок в преддверии майских праздников, ремонтные работы и мелкие ДТП.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», основные заторы отмечаются в центре города в районе перекрытий, на внутренней и внешней частых ТТК. Есть пробки и на МКАД.