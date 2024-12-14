В Москве до конца года откроют еще четыре станции метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к концу года будут открыты четыре новые станции метро изумрудной Троицкой линии, пишет ТАСС .

«Мы дойдем Троицкой веткой до Коммунарки. Еще четыре станции [будет открыто]», — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли открыты какие-то новые станции метро до Нового года.

В сентябре в городе был открыт первый участок Троицкой линии метро. Ее следующую очередь планировалось построить в 2025 году.

Кроме этого, к 2030 году будут завершены строительные работы на Бирюлевской ветке метро.

Ранее сообщалось, что в 2025 году поезда на Троицкой линии метро смогут курсировать от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки».