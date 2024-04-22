В Москве 23 апреля изменится схема движения транспорта из-за репетиции парада

23 апреля в Москве изменится схема движения транспорта. Это связано с репетицией механиков-водителей военной техники, которые готовятся к выступлению на параде в честь Дня Победы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ограничения начнут действовать с 21:00 и до конца мероприятия. Они коснутся участков от Моховой улицы до Тверского бульвара, от Большой Бронной до Большой Садовой.

По участку 1-й Тверской-Ямской улицы ограничения введут от Большой Садовой до улицы Гашека, по участку Моховой — от Воздвиженки до Тверской улицы, по Охотному Ряду — от Тверской до Большой Дмитровки и по Большой Никитской — от Моховой до Романова переулка.

Также нельзя будет проехать через съезд на Тверскую со стороны станции метро «Маяковская». Недолгие ограничения движения могут действовать на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке. Водителям рекомендуют заранее продумать пути объезда.

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Москве и Московской области уже подготавливает объекты для участия в параде Победы на Красной площади. Готовятся более 20 объектов материально-технической базы, в том числе столовые, казармы, а также иные здания и сооружений, где будут жить более 5 тыс. участников парада.