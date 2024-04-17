Филиал Минобороны России подготавливает объекты для парада Победы на Красной Площади

Ежегодно ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по г. Москве и Московской области) осуществляет подготовку объектов казарменно-жилищного фонда для размещения парадных расчетов, прибывающих для участия в параде Победы на Красной площади из воинских частей, расположенных на всей территории Российской Федерации, передает пресс-служба филиала.

Работниками филиала совместно с командованием воинских частей проводятся мероприятия по подготовке более 20 объектов материально-технической базы, в том числе столовых, казарм и иных зданий и сооружений, для комфортного проживания более 5 тыс. участников парада Победы.

Структурными подразделениями филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России был проведен текущий ремонт, общестроительные, электромонтажные работы, внутренняя отделка помещений, мест общего пользования, ремонт сантехнического оборудования, теплового и водо-канализационного хозяйства, работы по санитарному содержанию.

Также в период проведения тренировок осуществляется обслуживание биотуалетов, вывоз твердых коммунальных отходов и очистка покрытия парадной площадки с использованием коммунально-уборочной техники, а также установка свыше 40 контейнеров для вывоза твердых коммунальных отходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.