В Москва на «зеленой» ветке метро восстановили движение

Сообщения о том, что на центральном участке Замоскворецкой линии московского метро нарушено движение поездов, а затем восстановлено к привычному графику, пришли с разницей в 23 минуты. Сотрудники столичной подземки действовали быстро и профессионально.

Причиной задержек в курсировании поездов стал человек на путях, но как он там оказался, а также в каком состоянии находится, не уточняется.

Все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами.