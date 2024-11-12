В Москва на «зеленой» ветке метро восстановили движение
Сотрудники московского метрополитена оперативно вернули курсирование поездов по центральному участку «зеленой» линии в график, сообщает столичный Дептранс.
Сообщения о том, что на центральном участке Замоскворецкой линии московского метро нарушено движение поездов, а затем восстановлено к привычному графику, пришли с разницей в 23 минуты. Сотрудники столичной подземки действовали быстро и профессионально.
Причиной задержек в курсировании поездов стал человек на путях, но как он там оказался, а также в каком состоянии находится, не уточняется.
Все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами.