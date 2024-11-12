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В Москве на «зеленой» линии метро из-за ЧП на путях поезда ходят с задержкой

Москвичей предупредили о том, что на центральном участке «зеленой» линии метро временно увеличены интервалы между движением поездов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

В график движения поездов пришлось внести изменения из-за человека, попавшего на пути.

В каком состоянии человек, попавший на пути, а также при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

Специалисты делают все возможное, чтобы поезда на центральном участке Замоскворецкой линии вернулись в график.