В Москве на «зеленой» линии метро из-за ЧП на путях поезда ходят с задержкой
Москвичей предупредили о том, что на центральном участке «зеленой» линии метро временно увеличены интервалы между движением поездов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В график движения поездов пришлось внести изменения из-за человека, попавшего на пути.
В каком состоянии человек, попавший на пути, а также при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.
Специалисты делают все возможное, чтобы поезда на центральном участке Замоскворецкой линии вернулись в график.