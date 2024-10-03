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В московском метро сняли на видео мастурбирующего пассажира

Пассажир московского метро мастурбировал прямо в вагоне. Вокруг была толпа людей, видео опубликовал Telegram-канал « Что там в Москве ».

Нарушал общественный порядок мужчина в шортах и спортивной толстовке. Он поместил одну руку в карман и делал поступательные движения «вниз-вверх» на протяжении длительного времени.

На запись попала часть лица нарушителя порядка. Судя по мимике, он получает удовольствие от своих действий.

Ранее мать в Ноябрьске изнасиловала 12-летнего сына. До этого он домогался до брата.