В Московской области с 1 ноября введут платную парковку

В Московской области с 1 ноября появится платная парковка на улицах. Пока она затронет четыре города — образуется 27 платных зон, рассчитанных на 300 мест для авто, сообщает «Российская газета» .

В Красногорске платить предстоит за стоянку рядом с Мособлсудом и домом правительства. В Реутове коммерческие зоны будут на улицах Дзержинского, Ленина и Ашхабадской.

В Королеве платная парковка будет почти на всей улице Железнодорожной. В Видном коммерческая стоянка появится за Заводской и Советской, а также в Советском проезде.

На городских улицах предстоит платить 50 рублей в час, а рядом с железной дорогой — 40. Внести деньги нужно будет в течение 10 минут с момента приезда.