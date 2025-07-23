В московских аэропортах задерживаются почти 40 рейсов

В московских аэропортах задержано 38 рейсов, еще четыре отменено, пишет ТАСС .

Отмечается, что причиной задержки мог стать сильный туман.

По данным на 01:20 мск, в ближайшие несколько часов в аэропортах Внуково и Шереметьево задержано по 18 рейсов. В Домодедово и Жуковском отменили по 2 рейса, в первом также задержано 2 рейса.

Ранее жителей столицы предупредили о тумане с видимостью 200-700 м, он опустится на мегаполис с 00 часов до 10 часов 23 июля.

Ночью на Москву опустился сильный туман и попал на фото, передает корреспондент РИАМО.