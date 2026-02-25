В московских аэропортах задержаны пять рейсов

Число задержанных более чем на два часа рейсов в московских аэропортах выросло до пяти из-за снегопада, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«По данным на 00.00 мск, пять рейсов были задержаны на вылет более двух часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что столичные аэропорты продолжают работать в штатном режиме и обслуживать самолеты и пассажиров. За 24 февраля было обслужено 1147 рейсов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале подвел итоги последнего снегопада текущей зимы. В ночь на 24 февраля в Москве и области зафиксированы незначительные осадки, а по итогу метеорологических суток в столице выпало 5 мм снега.

В течение предстоящей ночи снег продолжится. Днем 25 февраля осадки ожидаются незначительными и локальными, а их окончательное прекращение прогнозируется лишь к ночи 26 февраля.

