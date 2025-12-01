В московских аэропортах Шереметьево и Внуково сняты ограничения на полеты

Аэропорты Шереметьево и Внуково заработали в обычном режиме

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) официально объявило о снятии временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в международных аэропортах Шереметьево и Внуково.

Ограничения были введены ранее в целях обеспечения безопасности полетов. В настоящее время работа ключевых воздушных гаваней московского авиаузла полностью нормализована, и они функционируют в штатном режиме.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о своих рейсах у авиакомпаний и через онлайн-табло аэропортов.

