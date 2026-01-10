сегодня в 10:05

В Минпромторге рассказали о первом полете «Байкала» с отечественным двигателем

Глава российского Минпромторга Антон Алиханов заявил об успешном первом полете легкого самолета «Байкал» с отечественным двигателем, сообщает ТАСС .

В конце декабря прошлого года состоялся первый полет опытного образца легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» с отечественной силовой установкой ВК-800 и воздушным винтом АВ-901. ЛМС-901 «Байкал» станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2.

«Полет прошел успешно, машина проявила себя устойчиво и управляемо в установленном диапазоне центровок, скоростей и высот», — сказал Алиханов.

Министр добавил, что проведение летных испытаний откроет новые возможности для разработки легкомоторных самолетов с отечественными двигателями, что имеет важное значение для развития российской авиации.

Планируется, что сертификация двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 состоится в I квартале текущего года. Получение сертификата для воздушного судна также ожидается в 2026 году.

